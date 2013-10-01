Мировые фондовые рынки растут, несмотря на прекращение финансирования госсектора США

Мировые фондовые рынки открылись на торгах 1 октября ростом, несмотря на ситуацию с прекращением финансирования государственного сектора США.

Как сообщили УНИАН в компании по управлению активами "Кинто", фондовые рынки сегодня, несмотря на события в Вашингтоне, на удивление оптимистичны и в основном слабо растут.

Рост также наблюдается на азиатских фондовых рынках. Фьючерсы на европейские индексы и фондовые индексы США также показывают небольшой рост - в пределах 0,4%, российские фондовые рынки растут в пределах 0,1-0,5%. При этом, как отмечают в "Кинто", причины подобного роста, скорее всего, технические - рынки снижались до этого два дня. В "Кинто" также отмечают, что временное «закрытие правительства» США менее критично для рынков, чем дискуссии о повышении «бюджетного потолка» - максимального размера государственного долга, который разрешен законодательством США.

В то же время, как отмечают эксперты, «закрытие правительства» США, скорее всего, будет краткосрочным и, кроме того, не подразумевает дефолта.

Как сообщал УНИАН, американские сенаторы так и не смогли договориться о деталях бюджета, начинающегося с 1 октября нового финансового года, в результате чего было прекращено финансирование государственного сектора в США.