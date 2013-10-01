Индекс Украинской биржи снизился на 1,10%, индекс ПФТС повысился на 0,35%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 1 октября, снизился на 1,10% – до 838,54 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,6 млн грн, на срочном рынке – 3,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка", которые снизились на 5,84%, а также акции "Центрэнерго" (-3,55%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,35% – до 299,60 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 725 млн грн.