Российская «Алроса» объявила о начале IPO

Российская алмазодобывающая госмонополия Алроса объявила, что все же проведет обещанное IPO, которое обещает стать крупнейшей приватизационной сделкой второго полугодия и завершить многолетнюю сагу о выходе конкурента De Beers на рынок акционерного капитала, сообщает Рейтер.

«Алроса» сообщила, что ее ключевые акционеры - Россия и Якутия - предложат инвесторам на Московской бирже и за рубежом по 7 процентов (515.547.593) акций, и еще 2 процента (150.237.555 акций) продаст кипрская "дочка" «Алросы» Wargan Holdings Limited для погашения долгов компании.

Разговоры о грядущей приватизации и IPO алмазной монополии продолжались на протяжении нескольких лет.

В середине сентября источники Рейтер сообщали, что «Алроса» планирует провести IPO с российским листингом в октябре.

Глава компании Федор Андреев в мае оценивал всю компанию в $8-15 миллиардов.

Сейчас порядка 51% «Алросы» принадлежит федеральному правительству, 32% - правительству Якутии, где сосредоточены ее основные активы, 8% - местным администрациям. Оставшиеся примерно 9% обращаются на Московской фондовой бирже, куда были допущены осенью 2011 года без процедуры публичного предложения.

Алроса - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на долю которого приходится около 99% добычи в РФ. В первом полугодии 2013 года компания получила 14,6 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке в 74 миллиарда рублей, произведя 17,1 миллиона карат.

Основной конкурент Алросы - De Beers, "дочка" Anglo American - провела делистинг с биржи Йоханнесбурга в 2001 году, и крупнейшей публичной алмазодобывающей компанией в мире на сегодня является относительно небольшая Dominion Diamond Corp с капитализацией около $1 миллиарда.