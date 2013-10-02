Фонд госимущества ищет оценщика для крымского пансионата «Золотой Берег»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 49% пакета крымского пансионата «Золотой Берег», сообщает официальное издание Фонда госимущества "Ведомости приватизации" от 2 октября т.г. Как сообщал УНИАН, ФГИУ в сентябре принял решение выставить на продажу 49% уставного капитала крымского пансионата «Золотой Берег». Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета составляет 1 млн 747 тыс. грн. Справка УНИАН. Частное акционерное общество «Пансионат «Золотой Берег» расположено в с. Береговое возле Феодосии (АР Крым). Предоставляет гостиничные номера для проживания отдыхающим.

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