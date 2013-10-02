«Инвестиционный Капитал Украина» покупает банк «Авангард»

Группа "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) приняла решение о покупке банка «Авангард», сообщила УНИАН пресс-служба группы.

«Покупка банка является логичным расширением деятельности ICU на финансовом рынке Украины», - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров группы ICU Валерии Гонтаревой.

По ее словам, группа приняла решение расширить свое присутствие на финансовом рынке через банковские операции.

Гонтарева также отметила, что «в стране уже много универсальных банков, поэтому мы видим наше развитие в создании банка, где основным фокусом будут казначейские операции на финансовом рынке и рынке капитала, обороты которых неуклонно растут. В будущем мы планируем построение на базе банка «Авангард» полноценного Private Banking, который не будет вести рисковую коммерческую деятельность.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании Westal Holdings приобрести более 50% акций банка «Авангард».

Национальный банк Украины зарегистрировал «Банк Авангард» и выдал финансовому учреждению банковскую лицензию №267 от 5 июля 2013 года. Банк зарегистрирован в г. Киев по адресу: ул. Прорезная, 8.

Справка УНИАН. Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) работает на рынке Украины с 2006 года и специализируется на торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковских услугах, управлении активами институтов совместного инвестирования. В состав группы входят инвестиционная компания и компания по управлению активами.

Группа сопровождает ряд операций по реструктуризации портфелей публичных и частных долгов на сумму более 1,7 млрд долл. Стоимость чистых активов публичных фондов под управлением группы на 2 октября 2013 года превысила 252 млн грн.