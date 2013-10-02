Компания "Райз" покупает стебницкий «Полиминерал»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал сельхозкомпанию "Райз" победителем приватизационного конкурса по продаже 93,52% госпакета акций стебницкого «Полиминерала».

Как передает корреспондент УНИАН, конкурсная комиссия сегодня, 2 октября, рассмотрела заявки компаний "Райз" и "Агротрейд НД" (Сумы), в результате чего "Райз", предложившая за 93,52% акций «Полиминерала» наивысшую цену в 56 млн грн, была признана победителем конкурса (начальная стоимость государственного пакета акций «Полиминерала» составляла 55,8 млн грн).

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 93,52% госпакета акций Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал» 11 сентября т.г.

Реализационная цена пакета составляет 55,8 млн грн.

Справка УНИАН. Стебницкое государственное горно-химическое предприятие "Полиминерал" занимается добычей минерального сырья для химической промышленности и производством минеральных удобрений. "Полиминерал" владеет рядом земельных участков в Киеве общей площадью около 4 тыс. кв. м.

Компания «Райз» создана в 1992 году. «Райз» является национальным дистрибьютором семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, сельскохозяйственной техники и запчастей, минеральных и специальных удобрений.

В июне 2011 года «Укрлендфарминг» приобрел более 99% акций компании «Райз».

Компания "Агротрейд НД" (Сумы) специализируется на оптовой продаже минеральных удобрений.