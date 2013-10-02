Нацдепозитарий получил статус Центрального депозитария

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 1 октября приняла проект решения «О регистрации правил Центрального депозитария ценных бумаг и предоставления статуса Центрального депозитария ценных бумаг», сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

«Комиссия приняла один из ключевых документов в рамках депозитарной реформы. Накануне вступления в силу Закона Украины «О депозитарной системе» мы зарегистрировали правила, согласно которым Национальный депозитарий приобретает статус Центрального депозитария ценных бумаг», - отметил член НКЦБФР Алексей Тарасенко.

Как отметили в комиссии, зарегистрированные правила определяют общий порядок предоставления Центральным депозитарием услуг, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, проведения им операций в системе депозитарного учета, осуществления контроля за депозитарными учреждениями и регулируют отношения, возникающие в процессе осуществления депозитарной деятельности между центральным депозитарием и его клиентами - эмитентами, депозитарными учреждениями, Национальным банком Украины, депозитариями - корреспондентами, Расчетным центром по обслуживанию договоров на финансовых рынках и пр.

Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией, определенной Законом Украины «О депозитарной системе Украины». Также депозитарная деятельность Центрального депозитария может сочетаться с клиринговой деятельностью в случаях, установленных комиссией.

Открытие клиринговых счетов будет осуществляться Расчетным центром после получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»).

Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

1 октября 2012 года стало известно, что Президент Украины 22 сентября т.г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг».

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