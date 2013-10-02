Минфин пока не планирует выходить на внешние рынки заимствований

Министерство финансов Украины не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности украинских долговых бумаг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

По ее словам, высокий уровень доходности обусловлен снижением кредитных рейтингов Украины.

«Понижение рейтингов повлияло на стоимость бондов, но на рынке минимальные суммы бондов, и острой необходимости в новых займах нет, поэтому пока, с такой доходностью, мы не будем выходить на внешние рынки», - сказала представитель Минфина.

«Будем развивать внутренние рынки, ликвидность операторов рынка на достаточном уровне», - добавила она.

При этом, комментируя вероятные причины снижения кредитных рейтингов Украины, Пахачук предположила, что аналитики прежде всего обеспокоены ситуацией вокруг программы кредитования МВФ. Однако, учитывая объем заимствований на внешних рынках, Украина способна рассчитываться по всем долгам своевременно и в полной мере, а по преимуществу позиций в рейтинге наша страна гораздо выше стран с таким же рейтингом.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов инвестиционных компаний, размещенному в системе TRDATA по итогам проведенного аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма, Министерство финансов Украины в настоящее время не испытывает острой потребности в привлечении новых заимствований.

Министерству финансов Украины во вторник, 1 октября, не удалось привлечь средства в госбюджет на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В октябре Минфин намерен провести еще четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 8, 15, 22 и 29 октября.

По состоянию на 30 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,113 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 140,774 млрд грн, в собственности банков - 77,638 млрд грн, нерезидентов - 3,764 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 сентября, с начала года в госбюджет поступило 99,459 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 54,801 млрд грн, на обслуживание госдолга – 22,184 млрд грн.