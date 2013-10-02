Украинский фондовый рынок заметно вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 2 октября, повысился на 1,04% – до 847,24 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 26 млн грн, на срочном рынке – 4,8 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка", которые выросли на 12,9%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,11% – до 299,94 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 298,7 млн грн.

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