Оптимизм мировых фондовых площадок оказался чрезмерным - эксперт

Вчерашний оптимизм мировых фондовых площадок оказался чрезмерным, и сегодня, 2 октября, европейские индексы корректировались в пределах 0,5%.

Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко.

По его словам, "американские парламентарии продолжают борьбу вокруг государственного бюджета. Продвижений пока не видно, но инвесторы рассчитывают на то, что этот вопрос будет решен вместе с вопросом повышения потолка госдолга. Несмотря на веру торговцев в скорое разрешение всех проблем в США, до успешного завершения процесса мы будем наблюдать «качели», потенциал движения рынков вниз видится нам более существенным".

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Как отметил Тарасенко, в результате заседания Европейского центробанка ключевая процентная ставка была оставлена без изменений. "В целом речь главы ЕЦБ не принесла ничего нового: процентные ставки останутся на низком уровне в течение длительного периода времени, экономика слаба, что не оказывает давления на потребительские цены", - объяснил он.

По мнению аналитика, порадовало инвесторов заявление Сильвио Берлускони, который призвал членов своей партии поддержать правительство действующего премьер-министра Энрико Летты, что вносит конструктив и позволяет рассчитывать на снижение политического противостояния в Италии.

Тарасенко полагает, что внесли определенный негатив в среду данные по изменению числа занятых от ADP, которые оказались на уровне 166 тыс. вместо 180 ожидавшихся. "Видимо, к американским торговцам приходит понимание серьезности проблем с бюджетом. На открытии торгов в США основные индексы теряют около 1%, что вызвало продажи и на европейских площадках. Сохраняется очень нервозная ситуация. Не исключено, что завтра снижение может быть отыграно вверх", - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 2 октября, повысился на 1,04% – до 847,24 пункта. Общий объем торгов составил 30,8 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,11% – до 299,94 пункта. Общий объем торгов составил 298,7 млн грн.