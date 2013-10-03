Украинский фондовый рынок в среду проявил свой характер - эксперты

Украинский фондовый рынок на торгах 2 октября проявил свой собственный характер - на фоне падения цен на большинстве европейских фондовых площадок, индекс Украинской биржи вырос на 1%.

Об этом говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто".

Как отметили в компании, вчерашний рост украинского индекса был даже больше роста итальянских фондовых индексов, которые прибавили на фоне выражения доверия обеими палатами итальянского парламента действующему коалиционному правительству.

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Как отмечается в отчете, на вчерашних торгах снова хорошо проявили себя акции "Укрсоцбанка" и "Донбассэнерго". Акции "Укрсоцбанка" выросли на фоне вчерашнего сообщения главы правления банка Грациано Камели о завершении слияния банков "Укрсоцбанк" и "ЮниКредит" (Украина ) в начале декабря 2013 года. "Возможно, вчерашний рост цены акций "Укрсоцбанка" на 13% связан с идеей о выкупе акций банком с рынка по цене, превышающей цену котировок последнего года, как уже было в прошлом", - сказано в отчете. Эксперты также не исключают, что возможно аналогичные идеи о выкупе части акций с рынка касаются и акций "Донбассэнерго".

В целом же, как говорится в отчете, тема дискуссий в Вашингтоне доминировала и продолжает доминировать на фондовых рынках развитых стран. Также отмечается, что после вчерашнего очень умеренного снижения фондовых индексов этих стран, сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются, а европейские - добавляют.

В то же время, как отмечают эксперты, в противовес фондовому рынку США фондовые рынки развивающихся стран демонстрируют неплохое движение вверх. "Вероятнее всего, убедившись, что ничего особо хорошего на фондовых рынках развитых стран в ближайшее время их не ждет, международные инвесторы и спекулянты решили добавить немного позиций на более дешевых рынках развивающихся стран. Это создает оптимистический тон и для украинского фондового рынка", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 2 октября, повысился на 1,04% – до 847,24 пункта, индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,11% – до 299,94 пункта.