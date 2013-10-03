Украинский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 3 октября, повысился на 0,84% – до 854,35 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 32,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,3 млн грн, на срочном рынке – 5,6 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Донбассэнерго", которые выросли на 8,1%, а также акции "Укрсоцбанка" (+5,93%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,21% – до 299,31 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 430,7 млн грн.

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