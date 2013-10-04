Twitter обнародовал заявку на IPO

Сервис микроблогов Twitter обнародовал свою заявку на первичное размещение акций (IPO), сообщает Лента.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Представленные документы подтверждают ранее появившуюся информацию о том, что в ходе IPO сервис микроблогов планирует привлечь миллиард долларов США. При этом дата проведения первичного размещения акций и название биржи, на которой будет проходить IPO по-прежнему неизвестны. Сообщается лишь, что на бирже акции сервиса микроблогов будут торговаться под кодом TWTR.

Кроме того, в заявке Twitter на IPO раскрываются некоторые параметры финансовой деятельности компании. Так, Twitter сообщает, что его активными пользователями, по состоянию на конец июня 2013 года, были 218 миллионов человек. Выручка компании в 2012 году составила 317 миллионов долларов при убытке в 80 миллионов долларов.

Twitter подал в Комиссию по ценным бумагам США заявку на первичное размещение акций 13 сентября. Неофициальные источники сообщали, что IPO, скорее всего, пройдет до Дня благодарения (отмечается каждый четвертый четверг ноября — в 2013 году приходится на 28 ноября).

Первичное размещение акций Twitter американские СМИ называют самым ожидаемым среди интернет-компаний после выхода на биржу Facebook, в мае 2012 года.