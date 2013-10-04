Основной владелец нарастил долю в капитале «VAB Банка» до 87%

Основной владелец «VAB Банка», собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming, Олег Бахматюк нарастил свою долю в капитале банка до 86,8%.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций компании Quickcom Limited (Кипр) вырос на 606 592 528 акций - до 2 300 461 757 акций или 86,7780% голосующих акций банка.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по активам.

На 1 июля активы банка составляли 16,209 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 9,395 млрд грн, обязательства - 14,309 млрд грн, средства клиентов – 9,841 млрд грн, собственный капитал - 1,900 млрд грн, уставный капитал - 2,349 млрд грн. Прибыль банка за первое полугодие составила 378 тыс. грн.

Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр).