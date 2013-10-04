Эксперт: внимание инвесторов остается прикованным к бюджетному кризису в США

Внимание инвесторов остается прикованным к ситуации с бюджетным кризисом в США.

Об этом сообщается в комментарии компании Astrum Investment, подготовленном аналитиком Дарьей Тимченко.

По информации аналитика, американские фондовые индексы в четверг, 3 октября, закрылись ниже нулевой отметки. DJIA и S&P 500 потеряли по 0,90%, а Nasdaq просел на 1,07%. "Данное движение на рынке вызвано вероятным продолжением бюджетного кризиса в США, который уже привел вынужденному к закрытию госучреждений. Вчера Президент и Конгресс снова не смогли прийти к компромиссу. Обама по-прежнему не может согласовать с республиканской партией бюджетные условия, в то время как уже третий день исполнительная власть берет паузу в работе из-за недостаточности финансирования. Остановка работы правительства также легла тяжким бременем на центр страны. Фермеры и владельцы ранчо не получают доступа к индексу цен на свинину и скот на откорме от CME Group, крупнейшей фьючерсной биржи США. В бедных населенных пунктах Алабамы была закрыта программа поддержки детских садов для детей из обнищавших семей", - подчеркнула она.

Тимченко добавила, что число заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю оказалось меньшим, чем ожидали эксперты - 308 вместо 313 тысяч, однако индикатор американской сферы услуг оказался хуже ожиданий - на уровне 54,4 пункта. Сегодня из-за прекращения работы Министерство труда США не опубликует данные по уровню безработицы за сентябрь, который является важным индикатором для биржевых торговцев. Уже после закрытия американских площадок обнародованы подробности выхода сети Twitter на IPO в начале ноября. Компания в ходе первичного размещения стремится получить 1 млрд долл. от продажи своих акций.

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По словам аналитика, европейские рынки закрыли торги четверга разнонаправленной динамикой основных биржевых индикаторов. FTSE 100 вырос на 0,18%, DAX просел на 0,37%, STOXX 50 уменьшился на 0,55%. Был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь месяц этого года по странам еврозоны. Так, во Франции данный показатель составил 51 пункт против ожидаемых 50,7 пункта, в Германии данный индекс немного разочаровал – 53,7 пункта против ожидаемых 54,4 пункта. В целом по еврозоне значение индекса составило 52,2 пункта (прогноз 52,1 пункта). Порадовали розничные продажи в еврозоне, которые выросли в августе на 0,7% (прогноз 0,2%).

Как сообщила Тимченко, торги на Московской бирже в четверг закрылись в «зеленой зоне». Индекс ММВБ повысился на 0,15% до 1456,49 пункта. Индекс РТС вырос на 0,41% до 1427,81 пункта. В ходе торгов было много весьма противоречивой статистики. В первый половине дня был опубликован индекс деловой активности Китая в сфере услуг за сентябрь месяц, который составил 55,4 балла. В России данный показатель составил 51,2 пункта, в Европе – 52,2 пункта, а в США опустился до 54,4 пункта при ожидаемых 57,4 пункта. "В свою очередь, основным негативом для рынков по-прежнему остается отсутствие прогресса в переговорах по бюджету США", - напомнила аналитик.

Она отметила, что индекс Украинской биржи по итогам торгов четверга повысился на 0,84% до 854,35 пункта. Торговля держалась на среднем уровне, в лидерах по активности были акции "Донбассэнерго", которые оказали наибольшую поддержку индексу UX и прибавили 8,1% к своему значению.

Тимченко добавила, что также в существенном плюсе закрыли торги четверга акции "Укрсоцбанка" (+6,86%), растущие на протяжении последних двух торговых сессий. Вчера поступили слухи о том, что итальянская банковская группа Unicredit рассматривает возможность продажи "Юникредит Банка" в Украине, но пока не приняла окончательного решения. Об этом сообщили польские СМИ со ссылкой на заявление исполнительного директора Unicredit Федерико Гидзони. Однако дочерний банк Украины итальянской банковской группы Unicredit - «Укрсоцбанк» не подтвердил эту информацию.