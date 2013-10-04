Группа СКМ завершила сделку по покупке «Укртелекома»

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ (г. Донецк) завершила сделку по покупке национального оператора фиксированной связи «Укртелеком», говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, сделка завершена куплей-продажей 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, «ЕСУ» владеет 92,79% акций «Укртелекома» (Украина).

«СКМ располагает ресурсами и опытом, чтобы обеспечить необходимые темпы развития и требующийся бизнесу объем инвестиций для роста», - сказал управляющий директор SCM Advisors (UK) Limited – дочерней компании группы СКМ, которая выступила советником по сделке, Илья Архипов.

В сообщении пресс-службы СКМ также отмечается, что в фокусе «Укртелекома» будет дальнейшее развитие услуг широкополосного доступа в интернет и усиление ориентации бизнеса на клиента.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года Антимонопольный комитет Украины разрешил SCM Financial Overseas Limited, входящей в состав группы компаний СКМ Рината Ахметова, выкупить пакет акций компании Ua Telecominvest Limited, что позволило получить опосредованный контроль над монополистом рынка фиксированной связи — "Укртелекомом".

3 июня группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании Ua Telecominvest Limited (Кипр), которой принадлежат корпоративные права компании «ЕСУ» (Украина).

Компания «SCM Financial Overseas Limited» - холдинговая компания, которая вместе с другими субъектами хозяйствования входит в состав группы компаний СКМ Рината Ахметова. В ее состав входит также группа компаний VEGA , которая представлена на рынке фиксированной связи и интернета.

В состав группы VEGA входят: «Фарлеп-Инвест», «АО-Связь», «МИР», «ЦСС», которые, в частности, предоставляют услуги местной телефонной связи и на условиях межоператорских договоров услуги международной и междугородной телефонной связи.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, который насчитывает более 9,4 млн абонентов. Компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов). Одновременно «Укртелеком» является оператором связи третьего поколения, предоставляя эти услуги через компанию "ТриМоб".

По итогам прошлого года «Укртелеком» занимал третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом более 8,2 млрд грн.