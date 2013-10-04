Объем торгов на бирже «Перспектива» в сентябре снизился на 31%

На фондовой бирже «Перспектива» объем заключенных и выполненных договоров в сентябре текущего года снизился по сравнению с августом на 31% - до 24,77 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, объем торгов ОВГЗ на бирже в сентябре составил 20,6 млрд грн (на 34,6% меньше, чем в августе), акциями - 537,7 млн грн (на 74,4% больше), срочными контрактами - 1,7 млрд грн (на 8,26% больше), инвестиционными сертификатами - 292,7 млн грн (на 94% больше), облигациями предприятий - 1,46 млрд грн (на 33,7% меньше).

Как сообщили в "Перспективе" со ссылкой на оперативные данные интернет-сайтов фондовых бирж, в сентябре ФБ «Перспектива» продолжала занимать первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 60%), второе место - у фондовой биржи ПФТС (30%), третье - у Киевской международной валютной биржи (5%).

Как сообщал УНИАН, на фондовой бирже «Перспектива» объем заключенных и выполненных договоров в августе текущего года вырос по сравнению с июлем на 12% - до 35,95 млрд грн.