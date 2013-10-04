Объем торгов на Украинской бирже в сентябре снизился на 9%

Общий объем торгов на Украинской бирже в сентябре составил 633,2 млн грн, что на 9% меньше, чем в августе, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц вырос на 62% и составил 147,3 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами в сентябре снизился на 20% - до 485,9 млн грн (из них объем торгов акциями — 407,7 млн грн).

В сентябре Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 0,97% с 839,79 до 847,90 пункта.

В сентябре также были размещены облигации на общую сумму 36,2 млн грн.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Центрэнерго", влияние которых составило -22,08 индексного пункта, "Мотор Сич" (20,54 пункта) и "Укрсоцбанк" (16,94 пункта).

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже в августе составил 697,2 млн грн.

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