Объем торгов на ПФТС за месяц снизился на 38%

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС в сентябре т.г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 7,5 млрд грн, или на 38%, - до 12,3 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам сентября составил 9,3 млрд грн (на 43% меньше, чем в августе).

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций в сентябре составил 1,7 млрд грн (на 19% меньше).

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот составил 363,8 млн грн (на 258% больше).

Торговый оборот на рынке акций на ПФТС в сентябре составил 924,9 млн грн (на 20,4% меньше).

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС в августе т.г. увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,36 млрд грн, или на 7%, - до 19,82 млрд грн.

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