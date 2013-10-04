Поступления от приватизации в январе-сентябре составили 8,4% годового плана

Поступления от приватизации в Украине в январе-сентябре 2013 года составили 916 млн грн, или 8,4% от установленного на этот год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как отметили в пресс-службе, основные средства от приватизации в размере 718,9 млн грн поступили в госбюджет от продажи 60,7% акций "Донбассэнерго", еще часть средств поступила от реализации ряда угольных активов.

Справка УНИАН. Всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

По итогам 2012 года поступления от приватизации составили 6 млрд 763 млн грн, что составило 67,6% годового плана.