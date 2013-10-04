Индекс Украинской биржи снизился на 0,86%, индекс ПФТС - на 1,81%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 4 октября, снизился на 0,86% – до 846,97 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 15,6 млн грн, на срочном рынке – 7,6 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка" (-8,17%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,81% – до 293,88 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 444,9 млн грн.