Инвесторы не сомневаются в том, что дефолта в США не будет - эксперт

На фондовых рынках в пятницу, 4 октября, возобладали умеренно-позитивные настроения, инвесторы ожидают завершения правительственного кризиса в США.

Об этом сказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она подчеркнула, что в переговорах конгрессменов от республиканской партии и Администрацией Президента наметились позитивные сдвиги. В пятницу стало известно, что ряд республиканцев готовы отказаться от идеи полного замораживания финансирования программы medicare. Кроме того, чиновники подняли вопрос о повышении планки госдолга, которая будет достигнута уже 17 октября. В своем выступлении лидер республиканцев Джон Байер заявил о готовности пойти на компромисс с демократами, чтобы избежать дефолта США.

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«Инвесторы не сомневаются в том, что в конечном итоге оппоненты придут к консенсусу и никакого дефолта не будет, однако произойдет это в лучших традициях Штатов – в самый последний момент. До полного разрешения проблемы на рынках сохранится нервозность и высокая волатильность», - считает аналитик.

По мнению Лаврик, не исключено, что на следующей неделе могут вновь возникнуть проблемы с публикацией статистических данных из-за остановки работы отдельных ведомств и Министерств США, что также не добавит оптимизма инвесторам.

Индекс Украинской биржи завершил пятничную сессию снижением на 0,86% до 846,97 пункта. Драйвером падения рынка вновь выступили бумаги «Укрсоцбанка».