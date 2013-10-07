«Кернел» продал компанию на юге Украины за 7 млн долл.

Крупнейший в Украине экспортер подсолнечного масла агрохолдинг «Кернел», в рамках ранее объявленной стратегии отказа от удаленно размещенных сельскохозяйственных угодий, продал через свою дочернюю компанию одно из предприятий на юге Украина за 7 млн долларов, сообщила компания на сайте Варшавской фондовой биржи.

Название проданной компании и покупатель в сообщении не разглашаются.

Земельный банк «Кернела» в Украине после продажи составил 405 тыс. га, тогда как в апреле общая площадь подконтрольных холдингу земель составляла 422 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, весной 2013 года глава совета директоров и крупнейший акционер «Кернела» Андрей Веревский сообщил, что холдинг намерен оптимизировать земельный банк в Украине и отказаться от удаленных от основных активов хозяйств. По словам Веревского, «Кернел» намерен продать 20-25 тыс. га. Вскоре «Кернел» сообщил о продаже агрохозяйства в Запорожской области с 6 тыс. га.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.

В первом полугодии 2013 финансового года «Кернел» получил 69,1 млн долл. чистой прибыли, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2012 ФГ. Выручка компании за указанный период выросла на 49,5% - до 1,47 млрд долл.

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