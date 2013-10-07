Фондовые рынки начали неделю снижением

Украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю снижением, снизившись по состоянию на 11:30 на 0,19% - до 845,40 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов на фондовом рынке составил 4,9 млн грн при общем объеме торгов в 5,6 млн грн.

Лидером снижения среди индексных ценных бумаг стали акции "Укрсоцбанка" (-3,10%).

На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,72%, немецкий DAX - на 1,12%.

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