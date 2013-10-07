Бюджетный кризис в США является определяющим для фондовых рынков – эксперт

Бюджетный кризис в США сегодня является определяющим фактором для мировых фондовых рынков. Об этом говорится в аналитическом отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами инвестиционной компании Dragon Capital Вячеслава Орлюка.

"Новых драйверов для движения на глобальных площадках не наблюдается – тема урегулирования бюджетных проблем в США остается определяющей", – сказано в отчете.

Читайте также: Инвесторы не сомневаются в том, что дефолта в США не будет - эксперт

Как отмечается в отчете, нельзя назвать удачной для фондовых рынков и прошедшую неделю. Однако еще в пятницу основные биржевые площадки Европы и США выглядели достаточно оптимистично на ожиданиях скорейшего разрешения бюджетного кризиса в США и после того, как удалось избежать правительственного кризиса в Италии.

И это несмотря на то, что плановый выход блока макростатистических данных за океаном был перенесен по известным причинам. В то же время, украинский фондовый рынок стагнировал в течение всей торговой сессии при минимальной спекулятивной активности и небольших торговых объемах, при этом среди аутсайдеров были недавние лидеры торгов.

Как сообщили УНИАН в компании по управлению активами "Кинто", в ближайшие дни на финансовые рынки продолжит оказывать давление ситуация в США. "Поэтому, учитывая невысокую нынешнюю оценку фондового рынка Украины, можно предположить, что украинский фондовый рынок в ближайшие недели будет находиться на текущих уровнях, возможно, с небольшим снижением", – отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, украинский и европейские фондовые рынки снижаются на торгах в понедельник, 7 октября. Так, индекс Украинской биржи UX снизился по состоянию на 11:30 на 0,19% - до 845,40 пункта.