Всемирный банк: НБУ финансирует бюджет за счет внутренних источников

Всемирный банк обращает внимание на то, что портфель облигаций внутреннего государственного займа у Национального банка Украины за 8 месяцев текущего года вырос на 34%, что может быть свидетельством дополнительной денежной эмиссии, осуществляемой Нацбанком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам экономист Всемирного банка Анастасия Головач в ходе презентации макропоказателей развития экономики Украины в представительстве ВБ.

«За 8 месяцев текущего года портфель ОВГЗ у Нацбанка вырос на 34%, что говорит о том, что Нацбанк финансирует бюджет за счет допэмиссии», - сказала Головач.

В подтверждение своих слов она обратила внимание на то, что дефицит бюджета уже вдвое выше показателя прошлого года и его финансирование осуществляется преимущественно за счет внутренних источников.

«Дефицит госбюджета в два раза больше прошлогоднего. Финансирование происходит за счет внутренних источников – более дорогих, чем средства международных финансовых организаций (МВФ – УНИАН)», – сказала экономист.

Представитель Всемирного банка отметила, что доходы госбюджета за 8 месяцев текущего года снизились на 1,3% в годовом выражении в результате спада ВВП и низкой инфляции. Наиболее существенные поступления в госбюджет - от НДС - снизились на 7%.

«Это (снижение поступлений в госбюджет — УНИАН) было частично компенсировано за счет административных мер, в частности, перечислений Нацбанком своей прибыли в госбюджет, которые выросли на 10% за первые 8 месяцев текущего года», - сказала Головач.

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Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, первичный дефицит государственного бюджета Украины, за исключением расходов на обслуживание госдолга, в январе-июле 2013 года составил 1,3% ВВП, что практически в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (0,7% ВВП).

Рост доходов бюджета за январь-июль по сравнению с предыдущим годом составил 2,7%, при этом расходы за указанный период выросли на 9,5%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июль 2013 года по сравнения с началом года вырос на 7,3% - до 553,3 млрд грн (545,1 млрд грн по состоянию на конец II квартала).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.