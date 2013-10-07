Объем торгов на Украинской бирже за неделю незничительно снизился

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 30 сентября по 4 октября снизился на 0,8% и составил 158,5 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю практически не изменился и составил 36,59 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю снизился на 0,9% и составил 121,9 млн грн (из них объем торгов акциями – 108,8 млн грн).

По состоянию на 3 октября для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 33,9 млн грн и ценные бумаги на сумму 436,9 млн грн.

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По итогам торгов за неделю с 30 сентября по 4 октября Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 0,41% с 850,49 до 846,97 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Укрсоцбанка", влияние которых составило -12,37 индексного пункта, "Донбассэнерго" (7,34) и "Мотор Сич" (-1,98).

Лидерами оборота за неделю стали облигации "Бурат-Агро" серия А, объем торгов по которым составил 13 млн грн, на втором месте акции "Мотор Сич" – 11,4 млн грн, далее следует "Укрсоцбанк" – 2,9 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 31,1%, 27,21% и 6,94% соответственно.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 23 по 27 сентября вырос на 15% и составил 159,8 млн грн.