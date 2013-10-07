Объем торгов на бирже «Перспектива» на прошлой неделе вырос на 54%

На фондовой бирже «Перспектива» с 30 сентября по 4 октября было заключено и выполнено договоров на общую сумму 9,36 млрд грн, что на 54% больше, чем за предыдущую неделю, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на "Перспективе" составил 236 млрд грн.

Объем торгов ОВГЗ на прошлой неделе составил 7,89 млрд грн, акциями - 279 млн грн, срочными контрактами - 405 млн грн, инвестиционными сертификатами - 66,5 млн грн, облигациями предприятий - 646,9 млн грн.

По сравнению с предыдущей неделей объем торгов облигациями предприятий вырос в 2,8 раза, акциями - в 2 раза, опционными сертификатами - в 495,7 раз, государственными облигациями - на 50%, инвестиционными сертификатами - на 27%, срочным контрактам - на 2%.

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года (с долей общего биржевого оборота 66 %), второе место - у фондовой биржи ПФТС (25 %), третье - у Приднепровской биржи (3%).

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). На начало 2013 года членами биржи являются 120 торговцев ценными бумагами (17% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).