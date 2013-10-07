Индексы Украинской биржи и ПФТС завершили понедельник небольшим снижением

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 7 октября, снизился на 0,79% – до 840,28 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 28,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,8 млн грн, на срочном рынке – 4,5 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Донбассэнерго" (-4,83%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,37% – до 292,80 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 147 млн грн.