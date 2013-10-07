Эксперт: ситуация с бюджетом США сейчас кажется более серьезной, чем неделю назад

Весь оптимизм пятницы на рынках акций оказался отыгран гэпом вниз в понедельник. Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко.

Он подчеркнул, что «после заявлений республиканцев о готовности пойти на компромисс, ожидалось, что стороны решат проблемы с бюджетом и госдолгом США. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее. Стороны не готовы идти на компромисс и ситуация кажется более серьезной, чем неделю назад». Глава республиканцев в палате представителей Джон Бейнер заявил, что потолок госдолга США не будет повышен без уступок со стороны демократов в плане снижения государственных расходов. Если же Барак Обама не пойдет на компромисс, то Бейнер заявил, что США угрожает дефолт: «Это путь, которым мы идем».

Читайте также: Инвесторы не сомневаются в том, что дефолта в США не будет - эксперт

По словам Тарасенко, весь день 7 октября европейские индексы торговались в зоне минус 1%. «С открытием площадок США мы увидели тот же сценарий, что и на прошлой неделе, когда все попытки падения откупались, равно как и за любым ростом шли продажи. Все же игроки не верят в негатив. Но если сегодня-завтра решение вновь не будет принято, нас ждет снижение», - считает аналитик.

Индекс Украинской биржи в понедельник снизился на 0,79%, при этом наблюдался повышенный объем торгов, отметил он.