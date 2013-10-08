Общий объем торгов на ПФТС за неделю снизился на 30%

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 30 сентября по 4 октября снизился на 30% по сравнению с предыдущей неделей - до 2,57 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам торгов с 30 сентября по 4 октября составил 1,51 млрд грн, что на 49% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Торговый оборот акций на ПФТС на прошлой неделе составил 152,5 млн грн (на 70,6% больше). Объем торгов на рынке корпоративных облигаций составил 563,4 млн грн (на 62,9% меньше). На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот составил 343,7 млн грн (на 91% больше).

Справка УНИАН. Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 23 по 27 сентября повысился по сравнению с предыдущей неделей на 44,5% - до 3,6 млрд грн. В предыдущие три недели объем торгов на ПФТС снижался. Так, со 2 по 6 сентября объем торгов снизился в 1,8 раза - до 3,7 млрд грн, с 9 по 13 сентября - на 37%, до 2,3 млрд грн, с 16 по 20 сентября - на 13%, до 2 млрд грн.