Индексы Украинской биржи и ПФТС завершили вторник небольшим снижением

На украинском рынке второй день подряд продолжается снижение - индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 8 октября, снизился на 0,08% – до 839,57 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,7 млн грн, на срочном рынке – 3 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (-2,65%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,18% – до 292,26 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 677 млн грн.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 7 октября, снизился на 0,79% – до 840,28 пункта, индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,37% – до 292,80 пункта.