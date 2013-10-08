Польская PKP Cargo планирует дебютировать на Варшавской бирже 31 октября

Варшава. Польская государственная компания PKP Cargo, занимающая второе место в Европе по грузовым железнодорожным перевозкам, планирует дебютировать на Варшавской фондовой бирже 31 октября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, согласно опубликованному сегодня проспекту эмиссии акций, компания намерена продать 21,7 млн акций, или 50% минус 1 акция.

Запись на покупку акций будет проводиться до 22 октября, в тот же день будет опубликована цена продажи акций и данные об окончательном количестве продаваемых акций.

В проспекте отсутствует информация о том, по какой цене компания намерена продавать свои акции.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники cообщает о цене, установленной для институциональных инвесторов, в пределах от 59 до 74 злотых (1 долл. = 3,1 пол. зл.), что означает, что компания может привлечь за продажу около 50-процентного пакета акций примерно 0,5 млрд долл.

Агентство также отмечает, что продажа акций польского железнодорожного перевозчика, доля которого на рынке Польши традиционно превышает 50%, станет крупнейшим IPO в стране почти за год.

Как сообщал УНИАН, аналитики, которые проводят IPO PKP Cargo, оценили компанию в 1,160-1,225 млрд долл.

Польские власти планируют продать акции PKP Cargo, чтобы выручить средства на дальнейшее развитие компании и погашение долгов государственного холдинга РКР.

Справка УНИАН. PKP Cargo, которая в последние годы прошла реструктуризацию, получила рекордную за всю свою историю прибыль в 2011 году - более 130 млн долл. За первые шесть месяцев текущего года PKP Cargo cократила чистую прибыль на 44% по сравнению с прошлым годом - до 25 млн долл.