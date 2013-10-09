Фонд госимущества выставит на бирже 22,5% крымского племзавода «Славное»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит 31 октября на Киевской международной фондовой бирже 22,454% госпакет акций крымского племзавода «Славное», сообщает официальное издание «Ведомости приватизации» от 9 октября т.г. Реализационная цена пакета составит 3,59 млн грн. Справка УНИАН. "Племенной завод "Славное" (Крым, Роздольненский р-н, с. Славное) производит смеси для кормления крупного рогатого скота и свиней. Занимается разведением овец, коз, лошадей, выращиванием культур в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство). Собственником 55% пакета акций племзавода является общество с ограниченной ответственностью "Поля Украины".

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