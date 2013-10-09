Объем биржевых торгов ценными бумагами в сентябре увеличился вдвое

Объем биржевых торгов ценными бумагами в Украине по итогам сентября 2013 года увеличился вдвое по сравнению с сентябрем 2012 года - до 44,11 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По информации комиссии, наибольший объем торгов среди финансовых инструментов был зафиксирован с государственными облигациями - 29,9 млрд грн, второе место заняли операции с акциями - 4,59 млрд грн, третье место заняли операции с облигациями предприятий - 3,9 млрд грн.

Лидерами по объемам торгов на фондовых биржах в сентябре 2013 года стали биржа «Перспектива» (24,793 млрд грн), ПФТС (12,324 млрд грн) и Приднепровская фондовая биржа (2,043 млрд грн).

Справка УНИАН. Объем биржевых торгов ценными бумагами в Украине по итогам 2012 года составил 263,7 млрд грн, что на 12% больше по сравнению с 2011 годом.