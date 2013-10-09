Нацкомиссия грозит санкциями хранителям, не успевшим обновить лицензии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в октябре-декабре проверит хранителей, не отреагировавших на необходимость получения лицензии нового образца или не вовремя подавших документы на ее получение, на предмет их безлицензионной деятельности, говорится в сообщении комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, «центральный аппарат комиссии серьезно обеспокоен вопросом перелицензирования хранителей и регистраторов ценных бумаг, ведь те из них, кто не получит лицензии депозитарных учреждений до 12 октября текущего года, могут попасть под риски осуществления безлицензионной деятельности, за что предусмотрена административная и уголовная ответственность".

По информации комиссии, значительная часть лицензиатов не прислушалась к рекомендациям НКЦБФР относительно заблаговременного представления документов на получение лицензии на депозитарную деятельность. Вследствие этого на сегодняшний день из 356 хранителей ценных бумаг новые лицензии получили 252 депозитарных учреждения.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля 2012 г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»). Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр, а также говорится о перелицензировании субъектов, занимающихся депозитарной деятельностью, в частности хранителей. Перелицензирование планируется провести до 12 октября 2013 г.