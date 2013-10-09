В Польше впервые провела IPO компания из Китая

Варшава. Производитель оборудования для производства гигиенических средств Peixin International Group N.V. стал первой компанией из Китая, которая провела первичное размещение акций на фондовом рынке входящей в Евросоюз Польши.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, китайской компании, которая сегодня дебютировала на Варшавской фондовой бирже, удалось привлечь 3,8 млн евро за 7,7% своих акций.

Компания нашла покупателей на 1 млн акций по цене 16 злотых за штуку вместо ожидаемых ранее 4 млн акций при максимальной цене, определенной проспектом эмиссии, в 25 злотых (4,2 PLN = 1 EUR).

На открытии сегодняшних торгов бумаги Peixin подорожали на более чем 10% на фоне 0,05% минуса индекса "голубых фишек" польского фондового рынка.

Варшавская биржа отметила, что компания из Китая стала четвертым зарубежным дебютантом и 15-й компанией, реализовавшей IPO на регулируемом рынке в текущем году.

"После сегодняшнего дебюта на двух рынках Варшавской биржи будут котироваться бумаги 55 зарубежных компаний (46 на главном рынке и 9 на NewConnect) из более десятка стран. Среди них больше всего из Украины, Чехии, Литвы и Израиля", - отметила пресс-служба польской фондовой биржи.

По данным Peixin, которыми располагает УНИАН, в прошлом году компания увеличила чистую прибыль на около 40% - до 11,4 млн евро на фоне аналогичного роста выручки - до 46,5 млн евро.

Как сообщал УНИАН, на Варшавской фондовой бирже котируются бумаги 12 компаний из Украины, 11 из которых на главной площадке. Украинские фирмы являются абсолютными лидерами среди всех иностранных эмитентов и даже объедены в специальный национальный индекс WIG Ukraine.

В апреле представители Варшавской биржи не исключали в этом году дебютов 1-2 компаний из Украины в случае улучшения рыночной ситуации, но до сегодняшнего дня только прошлогоднему дебютанту KDM Shipping удалось доразместить акции в рамках вторичного размещения на около 14 млн евро.

Справка УНИАН. Всего на польском фондовом рынке котируются бумаги 444 компаний капитализацией в почти 200 млрд евро.