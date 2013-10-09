Минэнергоугля сконцентрировало 100% акций Херсонской ТЭЦ

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сконцентрировало 99,83% акций Херсонской теплоэлектроцентрали.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №1106 от 28 ноября 2012 года обязал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передать в управление Министерству энергетики и угольной промышленности 100% акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" и ПАО "Одесская ТЭЦ".

В конце августе Минэнергоугля сконцентрировало 99,99% акций Одесской ТЭЦ.

Ранее ФГИУ планировал продать 100% акций Херсонской и Одесской ТЭЦ.

Херсонская ТЭЦ установленной электрической мощностью 80 МВт и тепловой - 737,7 Гкалл/ч, была спроектирована и построена для обеспечения промышленных и коммунально-бытовых потребителей Херсона тепловой и электрической энергией.