Специалисты банков не смогут совмещать деятельность на фондовом рынке с другими функциями

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не разрешила специалистам банков, осуществляющим профессиональную деятельность на фондовом рынке, одновременно работать в других подразделениях банка, сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

«Сертифицированные специалисты, которые в соответствии с должностными обязанностями осуществляют профессиональную деятельность на фондовом рынке, не могут одновременно работать в других подразделениях, осуществляющих другие виды профессиональной деятельности», - приводятся в сообщении разъяснения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По информации НАБУ, также комиссия предоставила разъяснения относительно подачи документов и аудиторских заключений для получения лицензии в электронном виде. В частности, документы могут предоставляться банком только в бумажной форме, поскольку автоматизированная система комиссии для приема документов электронного формата в настоящее время еще дорабатывается.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, банковский надзор осуществляется Национальным банком Украины. В то же время, профессиональная деятельность на фондовом рынке осуществляется банками исключительно на основании лицензии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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