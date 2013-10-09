Эксперт: уверенность в благоприятном решении долгового вопроса США сходит на нет

Неопределенность относительно долгового вопроса США вносит смуту на фондовые рынки, сказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее мнению, "изначальная уверенность инвесторов в благоприятном исходе событий постепенно сходит на нет. По мере того, как приближается дата возможного дефолта Штатов, они предпочитают выход из бумаг".

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Как сообщила Лаврик, на фондовых площадках в среду, 9 октября, не сложилось единого настроя. Европейские площадки большую часть сессии торговались в плюсе, однако под конец сессии часть индексов скатились в красную зону. Участникам американских торгов на данный момент также сложно определиться с направлением движения. Dow Jones пытается отыграть потери, понесенные накануне, Nasdaq, напротив, продолжает движение вниз.

Аналитик отметила, что "статистические данные сейчас полностью отошли на второй план. Кроме того, часть данных по американской экономике попросту не публикуется из-за приостановки работы правительства".

По словам Лаврик, единственным позитивным фактором сегодня стала новость о том, что Обама готовится в среду официально выдвинуть Джанет Йеллен на пост председателя ФРС. "Странным образом данное сообщение оказало влияние на курс доллара, который сегодня заметно укрепился по отношению к евро. Йеллен является убежденным сторонником программы количественного смягчения, а это в большей степени фактор потенциального ослабления американской валюты", - сказала аналитик.

По ее информации, на отечественном фондовом рынке в среду преобладали покупки. Индекс UX повысился на 0,64% до 844,91 пункта. Лаврик напомнила, что 10-12 октября торги на Украинской бирже будут проходить только в режиме адресных сделок, что связано с началом передачи акций первого эшелона на депозитарное обслуживание Национального депозитария.