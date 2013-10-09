Украинский фондовый рынок в среду вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 9 октября, впервые с начала недели закончил торговую сессию ростом, повысившись на 0,64% – до 844,91 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22,75 млн грн, из них на фондовом рынке – 17 млн грн, на срочном рынке – 5,7 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции компании "Мотор Сич" (+1,34%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,26% – до 293,02 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 732,5 млн грн.

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