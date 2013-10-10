Торги на Украинской бирже 10 и 11 октября пройдут в ограниченном режиме

На Украинской бирже 10 и 11 октября торги пройдут в режиме адресных сделок в связи с подготовкой биржи к выполнению норм вступающего в силу с 12 октября Закона "О Депозитарной системе Украины", сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

"Для подготовки к работе согласно новому законодательству "Украинская биржа", Национальный депозитарий Украины и "Расчетный центр" 10-13 октября 2013 года будут проводить регламентные работы, которые не позволят проводить расчеты биржевых сделок 10 и 11 октября 2013 года", - отмечается в сообщении биржи.

В пресс-службе также сообщили, что торги на срочном рынке в этот период проводиться не будут.

С 14 октября торги возобновятся в обычном режиме, при этом изменится время окончания торгов - теперь торги будут заканчиваться в 17:15.

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Как сообщили УНИАН на фондовой бирже ПФТС, 10 и 11 октября заключение биржевых контрактов по технологии рынка заявок будет осуществляться исключительно по облигациям внутреннего государственного займа. На рынке котировок участники торгов смогут заключить биржевые контракты, предусматривающие расчеты 10 и 11 октября 2013 г., в Национальном депозитарии Украины и депозитарии Национального банка Украины.

На фондовой бирже "Перспектива" сообщили, что каких-либо изменений в работе "Перспективы" 10 и 11 октября не планируется.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»). Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.