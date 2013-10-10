АМКУ разрешил компании Бахматюка купить стебницкий «Полиминерал»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение компании «Райз», входящей в состав одного из крупнейших в Украине агрохолдингов «Укрлендфарминг», приобрести производителя удобрений «Стебницкое горно-химическое предприятие «Полиминерал», сообщила пресс-служба комитета.

«Предоставлено разрешение компании «Райз» (г. Киев) на приобретение акций «Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал» (г. Стебник, Львовская обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - сказано в решении АМКУ.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Фонд государственного имущества Украины признал компанию «Райз» победителем приватизационного конкурса по продаже 93,52% госпакета акций «Полиминерала». Приобретение обошлось компании в 56 млн грн.

Справка УНИАН. Стебницкое горно-химическое предприятие «Полиминерал» занимается добычей минерального сырья для химической промышленности и производством минеральных удобрений. «Полиминерал» владеет рядом земельных участков в Киеве общей площадью около 4 тыс. кв. м.

В июне 2011 года «Укрлендфарминг» приобрел более 99% акций компании «Райз». В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.