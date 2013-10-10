Испания разместила 30-летние гособлигации впервые за 4 года

Испанское правительство впервые за 4 года разместило 30-летние государственные облигации.

Объем размещения составил 4 млрд евро, в то время как общий объем поступивших заявок составил 10 млрд евро. Доходность бумаг при размещении - 5,21%, сообщают Вести.ru.

Необходимо отметить, что значительная часть заявок поступила от иностранных инвесторов, что свидетельствует о росте доверия к испанским долговым бумагам.

По оценкам Банка Испании, объем государственного долга по итогам II квартала этого года вырос до 943 млрд евро, составив 92,2% ВВП против 90,1% ВВП на конец I квартала 2013 г. Показатель увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, власти Испании установили целевой уровень госдолга на 2013 г. на уровне 91,4% ВВП. С начала спада в экономике (в 2008 г.) объем госдолга Испании вырос более чем в два раза.