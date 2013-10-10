Lenovo намерена купить HTC

Крупнейшая китайская компьютерная компания Lenovo намерена купить тайваньского производителя смартфонов HTC и уже несколько месяцев ведет с ним переговоры, сообщают Вести.ru со ссылкой на издание AppleDaily Taiwan.

По данным СМИ, представители обеих компаний еще в августе провели встречу, посвященную вопросу поглощения, но к окончательному решению так и не пришли. Однако издание отмечает, что сделка все-таки может состояться в первом полугодии 2014 г.

Выручка HTC в III квартале 2013 г. сократилась на 33% относительно предыдущего года и составила 47 млрд тайваньских долларов, или около $1,6 млрд, при ожидаемых $2,1 млрд. Чистый убыток HTC составил 2,97 млрд тайваньских долларов, или около $101 млн.

По результатам исследования, проведенного компанией IDC, доля HTC на глобальном рынке смартфонов за год упала на 3% до 2,8%. По данному показателю вендор занимает 9-е место в рейтинге ведущих производителей.

Вокруг HTC, потерявшей с 2011 г. более 90% своей стоимости, уже не первый месяц ходят слухи о возможной продаже компании. Некоторые аналитики полагают, что вендор идет по тому же пути, что и некогда успешные Nokia и BlackBerry.

Напомним, что обе компании распродают свои активы: телефонный бизнес Nokia приобретает Microsoft, а ценными бумагами канадского вендора интересуются такие гиганты IT-индустрии, как Google, Intel, Cisco, Samsung.

Не так давно агентство Bloomberg писало о том, что Microsoft ведет переговоры с HTC относительно предустановки Windows Phone на смартфоны тайваньского вендора, что также может являться первым шагом в сторону поглощения и этого производителя смартфонов.

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