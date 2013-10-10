Объем торгов на Украинской бирже по итогам третьего квартала снизился на 30%

Общий объем торгов на Украинской бирже по итогам третьего квартала т.г. составил 2,22 млрд грн, что на 59% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 30% меньше объема торгов за предыдущий квартал т.г., сообщили УНИАН на бирже.

В структуре торгов в июле-сентябре 2013 года на рынок акций приходилось 60% суммарного оборота на бирже, или 1 323 млн грн, 12% на рынок фьючерсов, или 279 млн грн, на рынок опционов пришлось 4%, или 83 млн грн, на рынки инвестиционных сертификатов, корпоративных и государственных облигаций пришлось 24%, или 535 млн грн. Доля рынка акций увеличилась в течение третьего квартала 2013 года на 26%. Доля рынка корпоративных облигаций снизилась с 41% до 23%, в то же время доля срочного рынка упала до 16%.

Объем торгов на фондовом рынке Украинской биржи за июль-сентябрь 2013 года уменьшился на 23% по сравнению со вторым кварталом 2013 г. и составил 1,85 млн грн. Объем торгов на срочном рынке в третьем квартале составил 362 млн грн, что на 54% меньше показателя второго квартала. Объем открытых позиций по фьючерсным контрактам на Индекс UX на 30 сентября 2013 года составил 22 млн грн.

По состоянию на конец сентября 2013 года доля физических лиц в суммарном торговом обороте биржи составляла 32%, при том что в среднем за квартал данный показатель составлял 27%.

По итогам июля-сентября Индекс украинских акций (Индекс UX) продемонстрировал падение на 10,80% от уровней конца второго квартала т.г.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже в 2012 г. упал на 62% по сравнению с предыдущим годом и составил 24 млрд 100,5 млн грн. Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи в 2012 г. составил 13 млрд 106,7 млн грн, что меньше показателя прошлого года на 45%. Объем торгов на фондовом рынке за прошлый год упал на 73% и составил 10 млрд 993,8 млн грн.