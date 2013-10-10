Передача глобальных сертификатов в Центральный депозитарий завершена

Передача глобальных сертификатов на депозитарное обслуживание в Национальный депозитарий Украины, который с 1 октября получил статус Центрального депозитария ценных бумаг, на сегодняшний день завершена, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По информации комиссии, всего было передано более 8 тысяч глобальных сертификатов.

«Как и планировалось, сегодня была осуществлена передача последних 50 выпусков ценных бумаг, среди которых акции так называемых «голубых фишек», - сказал член НКЦБФР Алексей Тарасенко.

В комиссии отметили, что процесс передачи сертификатов прошел полностью в соответствии с заявленными сроками, и сейчас депозитарное учреждение готово к работе. Кроме того, прошло тестирование программно-технических комплексов Центрального депозитария и Расчетного центра на предмет их взаимодействия.

Как сообщал УНИАН, НКЦБФР на своем заседании 1 октября зарегистрировали правила, согласно которым Национальный депозитарий приобретает статус Центрального депозитария ценных бумаг. Согласно правилам, Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией, определенной Законом Украины «О депозитарной системе Украины». Также депозитарная деятельность Центрального депозитария может сочетаться с клиринговой деятельностью в случаях, установленных комиссией.

Справка УНИАН. Верховная Рада 6 июля 2012 года приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»). Законом предусмотрено создание Центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

Президент Украины 22 сентября т.г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг».