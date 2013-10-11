Крупнейший мировой производитель меди разместил облигации почти на 1 млрд долл.

Чилийская государственная компания Corporacion Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) разместила в четверг на международных рынках облигации на сумму 950 миллионов долларов, говорится в заявлении компании, сообщает РИА «Новости».

Срок размещения составляет 30 лет. "Полученные условия (выпуска облигаций) являются результатом устойчивой финансовой позиции CODELCO, что позволяет ей привлекательно позиционироваться на международных финансовых рынках", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-президента компании Ивана Арриагаду.

Размещение прошло в условиях превышения первоначально намеченной суммы подписки на облигации более чем в три раза и привлекло свыше 150 инвесторов из стран Америки, Европы и Азии.

CODELCO - чилийская национальная медная корпорация, крупнейший в мире производитель меди. Была создана путем национализации собственности иностранных владельцев в 1955 году. Имеет несколько подразделений, расположенных по всей стране. Штаб-квартира находится в столице Чили Сантьяго.