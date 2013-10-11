Украинскую межбанковскую валютную биржу возглавил экс-глава правления «Ощадбанка»

Правление «Украинской межбанковской валютной биржи» с 10 октября возглавил экс-глава правления «Ощадбанка» Анатолий Гулей, сообщила биржа в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, по решению биржевого совета от 4 октября на должность председателя правления с 10 октября назначен Анатолий Гулей сроком на 3 года, вместо уволенного по собственному желанию Петра Переверзева, занимавшего этот пост 6 лет. Помимо «Ощадбанка», Анатолий Гулей ранее работал в системах "Градобанка", "Энергобанка", "Альфа - Банка", "Актив-банка». До момента назначения он занимал должность профессора Чешского банковского института «Высокая школа».

Справка УНИАН. «Украинская межбанковская валютная биржа» работает на рынке Украины с 1993 года и специализируется на организации аукционов по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа. Членами биржи являются более 30 банков и инвестиционных компаний. Основным владельцем биржи является "Группа УМВБ" (49% акций).