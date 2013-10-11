Минфин за 8 месяцев разместил ОВГЗ на 41,72 млрд грн и 3,73 млрд долл.

Министерство финансов Украины в январе-августе 2013 г. разместило облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на сумму 41,72 млрд грн в национальной валюте и 3,73 млрд долл., говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ), обнародованном на его официальном сайте.

Из них сумма средств, поступивших в государственный бюджет по результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ, составила 33,72 млрд грн со средневзвешенной доходностью 13,19% годовых (в августе - 899,14 млн грн со средневзвешенной доходностью 13,48% годовых) и 3,73 млрд долл. со средневзвешенной доходностью 7,86% годовых (в августе - 186,69 млн долл. со средневзвешенной доходностью 8,12% годовых), выпущено ОВГЗ для увеличения формирования уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" на общую сумму 8 млрд грн.

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Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме и за январь-август 2013 составили 38 млрд грн, в том числе основной долг - 24,49 млрд грн, уплата дохода - 13,58 млрд грн.

На организованном вторичном рынке государственных ценных бумаг объем заключенных сделок за январь-август 2013 г. составил 209,39 млрд грн, тогда как за соответствующий период 2012 г. - 95 млрд грн. Средневзвешенный уровень доходности, по которому заключались эти соглашения в январе-августе 2013 г., колебался в пределах 10,13-11,58%, а в аналогичном периоде прошлого года - 11,11-13,59%.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в течение января-августа 2013 г. уменьшился на 1,1 млрд грн и на 1 сентября 2013 г. составил 4,33 млрд грн, или 1,86% от общей суммы ОВГЗ, находящихся в обращении. В течение аналогичного периода прошлого года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 295,73 млн грн и по состоянию на 1 сентября 2012 года составил 4,16 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2012 г. Министерством финансов Украины было размещено ОВГЗ на общую сумму 30,59 млрд грн, 2,24 млрд долл. США и 316,5 млн. евро.

В 2012 году Министерство финансов в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.